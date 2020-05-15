Оператор ГТС подал в суд на 7 облгазов из-за долгов

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За январь-апрель 2020 года участники рынка природного газа в Украине накопили почти 1,34 млрд грн долга за негативные небалансы перед Оператором ГТС.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.
Отмечается, что 85%, или 1,31 млрд грн, задолжали облгазы.
“По состоянию на сегодня уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 24% с начала года. В свою очередь, Оператор ГТС на 100% выполняет свои обязательства перед участниками рынка и полностью оплатил им положительные небалансы за период января-марта 2020 года.
Всего с начала года зафиксировано 596 млн куб м негативных и 710 млн куб м положительных небалансов природного газа на общую сумму 2,9 млрд грн и 3,6 млрд грн соответственно”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что в апреле облгазы группы РГК снизили темпы роста задолженности за негативные небалансы, а лидерами среди должников остаются Луганскгаз (286,4 млн грн), Тернопольгоргаз (164,8 млн грн), Киевоблгаз (98,4 млн грн), Кировоградгаз ( 83,8 млн грн) и Донецкоблгаз (55,9 млн грн).
“Из-за бездействия руководства компаний-должников с каждым месяцем ситуация становится все более критической и растут риски нарушения стабильной работы независимого Оператора ГТС. Наличие такой значительной задолженности ставит под угрозу начало нового отопительного сезона уже осенью 2020 года”, – подчеркнули в компании.
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