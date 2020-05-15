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Акционеры обвинили компанию NVIDIA в сокрытии $1 млрд

Акционеры обвинили компанию NVIDIA в сокрытии $1 млрд

На прошлой неделе против NVIDIA в Калифорнии подана обновлённая жалоба акционеров, считающих себя потерпевшими. Производитель видеокарт обвиняется в том, что пытался выдать продажи ускорителей на сумму порядка $1 млрд для криптовалютного рынка в качестве доходов от игрового оборудования. Это ввело в заблуждение тех инвесторов, которые сторонятся спекулятивной прибыли и привыкли вкладываться в более долгосрочный и стабильный бизнес.

Иск отсылает к временам трёхлетней давности, когда рынок криптовалют процветал: в частности, резко возрос спрос на вычислительные блоки видеокарт для использования их с целью майнинга. «В начале 2017 года NVIDIA столкнулась с необычной проблемой: её флагманский продукт исчез с полок магазинов. В обычных условиях такому положению дел можно было бы порадоваться, — говорится в иске. — Но огромный рост продаж связан не с увеличением спроса со стороны игроков (традиционных потребителей продукции NVIDIA), а скорее с группами онлайн-покупателей, которые скупали ГП тысячами и размещали их в крупных ЦОД для решения сложных математических задач в погоне за цифровыми токенами».

Далее в иске поясняется, что NVIDIA решили подзаработать на криптовалютном буме, продавая специализированное оборудование, предназначенное именно для криптостарателей. Но всё же обнаружила, что многие из её игровых видеокарт покупались для добычи криптовалют. Зная, что рынок оборудования для майнинга может обрушиться в любой момент, руководство NVIDIA в лице исполнительного директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang), финансового директора Колетт Кресс (Collette Kress) и старшего вице-президента Джеффа Фишера (Jeff Fisher), согласно обвинению, решило скрыть большую часть продаж игровых видеокарт для криптовалютного рынка. Компания якобы представила дело так, будто всплеск продаж игровых видеокарт вызван почти исключительно ажиотажным спросом со стороны игроков, а неизбежный крах криптовалютного рынка не приведёт к обвалу спроса на видеокарты GeForce.

Это позволило NVIDIA создать видимость, что она по-прежнему получает большую часть своих доходов от более стабильного игрового рынка, несмотря на то, что сами игроки в течение нескольких месяцев жаловались на аномальный рост цен или отсутствие видеокарт на фоне активности криптостарателей.

По материалам internetua.com
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