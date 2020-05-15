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Зеленский заявил, что местным властям нужно разрешить открывать общественный транспорт, и назвал условие

Зеленский заявил, что местным властям нужно разрешить открывать общественный транспорт, и назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что местной власти следует разрешить открывать общественный транспорт, где есть возможность соблюдения противоэпидемических правил безопасности.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

«Если уж решили открывать транспорт, то надо разрешать местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности», – отметил Владимир Зеленский.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
  • Ранее в Минздраве заявили, что ослабления карантина по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая. При этом жителей столицы уже предупредили, что ТРЦ возобновят работу после запуска метрополитена.

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По материалам Finance.UA
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