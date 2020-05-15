НБУ предоставил рефинансирование шести банкам на более чем 667 миллионов

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Национальный банк Украины 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
“Национальный банк Украины сообщает, что 15.05.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 6 банков на общую сумму 667,3 млн грн по процентной ставке в размере 8,00 % годовых”, – говорится в сообщении.
Как свидетельствуют данные НБУ, банки получили рефинансирование на срок до 84 дней.
На тендере, который состоялся 8 мая, банки привлекли рефинансирование сроком от одного до пяти лет на общую сумму 2,4 млрд грн.
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