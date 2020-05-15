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Кличко анонсировал ослабление карантина после 22 мая (видео)

Кличко анонсировал ослабление карантина после 22 мая (видео)

После 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений», – сказал Виталий Кличко.

Что начнет работать:

  • промышленные рынки;
  • крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров;
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Кроме того, город планирует после 22 мая восстановить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

«Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующего решения правительства», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Ранее правительство решило смягчить ограничения, касающиеся пребывания людей на свежем воздухе. Разрешили прогуливаться компанией в 8 человек, а сидеть за столом на летних площадках смогут четверо.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID-19 и загруженности больниц.

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По материалам Finance.UA
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