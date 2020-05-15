Кличко анонсировал ослабление карантина после 22 мая (видео)

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После 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
«После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений», – сказал Виталий Кличко.
Что начнет работать:
Кроме того, город планирует после 22 мая восстановить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
«Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующего решения правительства», – подчеркнул Виталий Кличко.
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