0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Модернизация "Укртранснефти" будет стоить 4–5 миллиардов гривен

Модернизация "Укртранснефти" будет стоить 4–5 миллиардов гривен

Генеральный директор АО “Укртранснефть” Николай Гавриленко заявил, что на программу по модернизации компании потребуется 4–5 миллиардов гривен и займет 3–4 года.

Об этом сообщает Enkorr.

“Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно — создание резервуарного парка.

Если говорить конкретно по этой программе, то “Укртранснефть” может за 3–4 года с суммой порядка 4–5 млрд закрыть всю инвестиционную программу”, — рассказал он.

По словам Гавриленко, сумма дальнейших инвестиций не будет превышать 200–300 млн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.

“При десятилетнем контракте с “Транснефтью” и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5–6 лет”, — заявил Гавриленко.

Также он отметил, что нефтепровод “Дружба” — морально устарел. “У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась”, — сказал Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек, и автоматизация всего маршрута с мониторингом.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.