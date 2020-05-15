Модернизация "Укртранснефти" будет стоить 4–5 миллиардов гривен

Генеральный директор АО “Укртранснефть” Николай Гавриленко заявил, что на программу по модернизации компании потребуется 4–5 миллиардов гривен и займет 3–4 года.

Об этом сообщает Enkorr.

“Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно — создание резервуарного парка.

Если говорить конкретно по этой программе, то “Укртранснефть” может за 3–4 года с суммой порядка 4–5 млрд закрыть всю инвестиционную программу”, — рассказал он.

По словам Гавриленко, сумма дальнейших инвестиций не будет превышать 200–300 млн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.

“При десятилетнем контракте с “Транснефтью” и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5–6 лет”, — заявил Гавриленко.

Также он отметил, что нефтепровод “Дружба” — морально устарел. “У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась”, — сказал Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек, и автоматизация всего маршрута с мониторингом.