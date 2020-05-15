Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,64 грн (-0,7%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,82/26,84 до 26,57/26,59 (-0,9%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,76/27,05 до 26,54/26,81 (-0,8%/-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.
Курс доллара на межбанке и наличном рынке устойчиво снижался в течение всей недели. Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, причиной стали сокращение спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, приближение перспектив заключения нового соглашения с МВФ толкает валютных спекулянтов играть на укрепление гривны.
По словам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках – около 26,3/26,6 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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