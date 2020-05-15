Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ.

Кулеба рассказал, что в Еврокомиссию отправили концептуальный документ о том, как Украина видит обновление торговой части, на чем должны сосредоточиться.

“На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии”, – рассказал он.

Ранее Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над “промышленным безвизом”.

Отметим, еще в январе в украинском Кабмине выступали за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС.