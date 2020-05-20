Женщинам принадлежит треть мирового богатства – исследование

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За последних четыре года, в период с 2016 по 2019, женщины начали богатеть – их капитал стал увеличиваться по $5 трлн ежегодно.
К такому выводу пришла международная консалтинговая компании BCG Women in Wealth, сообщает Forbes.
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Аналитики прогнозируют, что в 2020-2023 годах темпы этого роста увеличатся.
По данным на конец 2019 года, женщинам полагалось $70 трлн – 32% от общемирового объема. Наибольшая доля пришлась на страны Северной Америки ($35,4 трлн), далее следуют Западная Европа ($14,3 трлн) и Азия (без Японии, $13 трлн).
В тройке лидеров по женскому благополучию среди стран Европы Великобритания, Германия и Франция.
С учетом влияния пандемии и по базовому и наиболее вероятному сценарию, к 2023 году общемировые доходы женщин могут достичь $93 трлн. Наиболее быстрорастущим в этом плане регионом станет Азия (за исключением Японии, авторы исследования ее рассматривают отдельно). К 2023 году азиатские женщины будут иметь больше активов, чем любой другой регион мира, кроме Северной Америки.
Японию в исследовании вынесли за пределы азиатского региона, поскольку женщины здесь сталкиваются с более серьезными барьерами на пути экономической интеграции, чем в целом по миру. На конец прошлого года их доходы составили $2,7 трлн и темпы роста являются невысокими.
Что касается Западной Европы, ей прогнозируют снижение темпов роста состояний женщин, что может привести к увеличению разрыва с Северной Америкой и Азией. Латинская Америка, Восточная Европа и Ближний Восток, наоборот, обещают сильный прирост в ближайшие четыре года. Особенно интересна ситуация на Ближнем Востоке: здесь рост обусловлен повышением политической и экономической стабильности в регионе, а также улучшением доступа женщин к медицинскому обслуживанию и образованию.
Авторы исследования называют три фактора, которые способствуют повышению благосостояния женщин и актуальны для всего мира, а не для одного конкретного региона: равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие должности.
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