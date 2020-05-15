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В МВД предложили радикально решить проблему долгостроев

В МВД предложили радикально решить проблему долгостроев

Украинские власти уже готовятся законодательно решать проблему с долгостроями в стране. При этом в Министерстве внутренних дел считают, что помочь могло бы изменение условий наказания недобросовестных застройщиков.

Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, по всей Украине есть огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома.

“Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью. В первую очередь это вопрос несовершенства нашего строительного законодательства. Необходимо запретить безнаказанно собирать деньги у людей, выдавая им в обмен фантики, не дающие никаких прав”, – пишет он.

“В нашей стране, к сожалению, не существует, в отличие от Америки, накопительной системы уголовного наказания. В США любой застройщик, обманувший 10-100 человек, получал бы пожизненное заключение. А избежание пожизненного заключения приводило бы к его желанию достроить эти дома любой ценой. <…> Обманул 10 тыс. человек, за каждого по 5 лет, получил 5 тыс. лет, сидишь навсегда там и лишаешься возможности пользоваться результатами награбленного. Это глобальные вопросы. Для этого нужно серьезно менять законодательство”, – считает Геращенко.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве митинговали инвесторы Укрбуда. Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд» организовала автомобильный митинг в связи с блокировкой чиновниками ДАБИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.
  • В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой». Ранее инвесторы, купившие жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строились под эгидой “Укрбуда”, обратились к Зеленскому из-за “критической ситуации, происходившей на строительных площадках”.

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По материалам Сегодня
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