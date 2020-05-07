В Киеве митингуют инвесторы Укрбуда (фото)

Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд» организовала автомобильный митинг в связи с блокировкой чиновниками ДАБИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Инвесторы указали, что прошло уже 5 месяцев, как Владимир Зеленский лично пообещал, что объекты ЖК «Укрбуд» будут достроены компанией «Киевгорстрой», но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения президента.

Понимая, что прогресс в строительстве отсутствует, а чиновники продолжают терять время, инвесторы ЖК «Укрбуд» создали электронную петицию на сайте Президента Украины и записали видеообращение к Президенту с просьбой проконтролировать выполнение его решения. Кроме этого, учитывая карантин в Украине, инвесторы решили провести масштабный автомобильный митинг в Киеве.



Фото: АиФ в Украине

Активисты отправились колонной автомобилей от ЖК «Чарівне місто» (ст. М. Красный Хутор) и проследовали к Киевской городской государственной администрации, где проведут автомобильный митинг с требованием освобождения от уплаты паевого участия для ЖК «Укрбуд», из-за неспособности застройщика «Укрбуд» продолжать самостоятельно строительство, с целью уменьшения финансовой нагрузки по уплате паевого взноса на застройщика («Киевгорстрой»), который будет осуществлять завершение строительства жилых домов, предусмотренное решением Киевского городского совета No460 / 8033 от 19 декабря 2019 года. Тем более, что отмена долевого участия предусмотрена для всех застройщиков Украины с 1 января 2021 года.



Фото: korrespondent

Далее автоколонна проследует в Министерство обороны Украины и проведет автомобильный митинг у здания Министерства с требованием скорейшего подписания договоров с «Киевгорстроем» на существующих условиях и устранения искусственных бюрократических препятствий, мешающих восстановлению строительства ЖК, в частности «Чарівне місто», «Оберіг-2», «Urban Park» и «Art House», ведь от возобновления строительства этих ЖК зависит возобновление строительства и остальных ЖК «Укрбуда».

По прогнозам организаторов, в акции ожидается до 500 автомобилей-участников.

Справка Finance.ua: