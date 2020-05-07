В Киеве митингуют инвесторы Укрбуда (фото)

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Инициативная группа инвесторов жилых комплексов корпорации «Укрбуд» организовала автомобильный митинг в связи с блокировкой чиновниками ДАБИ, Минобороны и КГГА возобновления строительства ЖК.
Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
Инвесторы указали, что прошло уже 5 месяцев, как Владимир Зеленский лично пообещал, что объекты ЖК «Укрбуд» будут достроены компанией «Киевгорстрой», но строительство до сих пор не восстановлено из-за блокирования процесса со стороны чиновников, которые игнорируют решения президента.
Понимая, что прогресс в строительстве отсутствует, а чиновники продолжают терять время, инвесторы ЖК «Укрбуд» создали электронную петицию на сайте Президента Украины и записали видеообращение к Президенту с просьбой проконтролировать выполнение его решения. Кроме этого, учитывая карантин в Украине, инвесторы решили провести масштабный автомобильный митинг в Киеве.
Фото: АиФ в Украине
Активисты отправились колонной автомобилей от ЖК «Чарівне місто» (ст. М. Красный Хутор) и проследовали к Киевской городской государственной администрации, где проведут автомобильный митинг с требованием освобождения от уплаты паевого участия для ЖК «Укрбуд», из-за неспособности застройщика «Укрбуд» продолжать самостоятельно строительство, с целью уменьшения финансовой нагрузки по уплате паевого взноса на застройщика («Киевгорстрой»), который будет осуществлять завершение строительства жилых домов, предусмотренное решением Киевского городского совета No460 / 8033 от 19 декабря 2019 года. Тем более, что отмена долевого участия предусмотрена для всех застройщиков Украины с 1 января 2021 года.
Фото: korrespondent
Далее автоколонна проследует в Министерство обороны Украины и проведет автомобильный митинг у здания Министерства с требованием скорейшего подписания договоров с «Киевгорстроем» на существующих условиях и устранения искусственных бюрократических препятствий, мешающих восстановлению строительства ЖК, в частности «Чарівне місто», «Оберіг-2», «Urban Park» и «Art House», ведь от возобновления строительства этих ЖК зависит возобновление строительства и остальных ЖК «Укрбуда».
По прогнозам организаторов, в акции ожидается до 500 автомобилей-участников.
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