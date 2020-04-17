Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторы

Чиновники игнорируют решение Президента в отношении «Укрбуда», поэтому люди снова вынуждены обращаться к Президенту.

Об этом рассказали Finance.ua непосредственно инвесторы «Укрбуда».

Совместная инициативная группа инвесторов утверждает о почти полном отсутствии прогресса в возобновлении строительства объектов. Из 23-х объектов Киевгорстрой принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.

Инвесторы уже обратились к Президенту Украины в петиции. В ней они просят обеспечить выполнение обещания и помочь в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники в частности.

Справка Finance.ua:

В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой».

Ранее инвесторы, купившие жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строились под эгидой «Укрбуда», обратились к Зеленскому в связи с «критической ситуацией, которая происходила на строительных площадках».

Позже представители «Киевгорстроя», «Укрбуда» и группа инвесторов подписали меморандум, согласно которому работы на недостроенных домах возобновятся в течение полугода. «Киевгорстрой» должен достроить 23 жилых комплекса и один бизнес-центр. Из списка одновременно были исключены ЖК «Генезис» и ЖК «Эдельвейс».