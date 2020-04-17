Чиновники игнорируют решение Президента по «Укрбуду» - инвесторы

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Чиновники игнорируют решение Президента в отношении «Укрбуда», поэтому люди снова вынуждены обращаться к Президенту.
Об этом рассказали Finance.ua непосредственно инвесторы «Укрбуда».
Совместная инициативная группа инвесторов утверждает о почти полном отсутствии прогресса в возобновлении строительства объектов. Из 23-х объектов Киевгорстрой принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
Инвесторы уже обратились к Президенту Украины в петиции. В ней они просят обеспечить выполнение обещания и помочь в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники в частности.
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