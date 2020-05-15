Глава ОПЕК: Худшее в нефтяной сфере уже позади

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Худшее в нефтяной сфере уже позади, поэтому в организации с оптимизмом смотрят на II полугодие 2020 года.
Об этом в интервью изданию Bloomberg сказал глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
«В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но мы приняли вызов», – заявил чиновник.
По словам Баркиндо, в ОПЕК планируют провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть, изучат варианты сокращения ее добычи.
Он также отметил, что члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения.
Из-за добровольного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая – июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.
Из-за коронавирусного кризиса цены на нефть упали до рекордно низкого уровня – нефть в определенный момент начали отдавать покупателям, доплачивая, чтобы освободить место для новой нефти в хранилищах.
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