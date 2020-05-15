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В Нацбанке посчитали, сколько денег перечислили заробитчане с начала года (инфографика)

В Нацбанке посчитали, сколько денег перечислили заробитчане с начала года (инфографика)

Объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам в Украину за январь-март этого года составил более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу – почти 154 миллиона долларов.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в FACEBOOK.

Переводы через системы перевода средств:

  • 505 млн долл. США в эквиваленте или почти одна пятая поступлений – именно столько отправлено в Украину таким образом. Это на 3,6% больше, чем в І квартале 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину также незначительно выросла с 348 до 361 долл. США;
  • 106 млн долл. США в эквиваленте отправлены за границу. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выросли на 41,3 . Этот самый популярный способ обеспечил две трети от всех частных переводов из Украины. На 40 выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 447 долл. США по сравнению с 318 долл. США в I квартале прошлого года.

Самые популярные “коридоры” переводов:

  • в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши;
  • из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию.

“Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 58 259 млн грн или 2 331 млн долл. США в эквиваленте – это на 36% больше, чем в прошлом году в І квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами”, – добавили в НБУ.

Переводы в пределах Украины:

  • NovaPay (платежная организация ООО «ПОСТ ФИНАНС») – 39,56% переводов в пределах Украины;
  • Почтовый перевод (платежная организация ПАО «Укрпочта») – 23,71% переводов в пределах Украины;
  • Финансовый мир (платежная организация ООО «Украинская платежная система») – 11,89% переводов в пределах Украины.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,017 миллиарда долларов.
  • В течение 2019 года объем денежных переводов заробитчан вырос на 12,2% против предыдущего года и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.

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  • Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил: “Мы ожидаем некоторое снижение переводов украинских трудовых мигрантов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины будут намного ниже, чем были”.
По материалам Finance.UA
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