В Нацбанке посчитали, сколько денег перечислили заробитчане с начала года (инфографика)

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Объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам в Украину за январь-март этого года составил более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу – почти 154 миллиона долларов.
Об этом сообщил Национальный банк Украины в FACEBOOK.
Переводы через системы перевода средств:
Самые популярные “коридоры” переводов:
“Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 58 259 млн грн или 2 331 млн долл. США в эквиваленте – это на 36% больше, чем в прошлом году в І квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами”, – добавили в НБУ.
Переводы в пределах Украины:
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