В Польше спрогнозировали падение денежных переводов заробитчан на $4 млрд

Сокращение объема денежных переводов из Польши в Украину может достичь 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Падение доходов украинских рабочих почти на треть грозит потерей $4 млрд валютных поступлений, сообщил аналитический центр CASE со ссылкой на главного экономиста Польской федерации предпринимателей Лукаша Козловски.

В случае роста уровня безработицы в Польше более чем на 10% у граждан Украины возникнут сложности с поиском постоянной, а не сезонной работы. Также экономист отметил, что вследствие карантинных ограничений 12% украинских заробитчан покинули Польшу.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что из Украины авиарейсами хотят вылететь 12 тыс. заробитчан. Он подчеркнул, что в условиях карантина вылет украинцев за рубеж требует дополнительных согласований.

Ранее сообщалось, что только Польша желает задействовать в своей страдающей от кризиса экономике полмиллиона украинцев. С подобными запросами обращаются и правительства других европейских стран. Но данные инициативы не вызывают энтузиазма у Киева, на что есть свои причины – рабочие руки нужны и самим. В итоге украинцы вынуждены добираться в Европу на свой страх и риск, переплачивая втридорога.