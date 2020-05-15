С 1 августа украинцы смогут снимать наличные в магазинах, применяющих РРО

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С 01 августа 2020 года держателям электронных платежных средств станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Для чего это необходимо:
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“Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования по осуществлению операций по переводу наличности в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций”, – добавили в НБУ.
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