С 1 августа украинцы смогут снимать наличные в магазинах, применяющих РРО

С 01 августа 2020 года держателям электронных платежных средств станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Для чего это необходимо:

услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом;

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Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

“Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования по осуществлению операций по переводу наличности в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций”, – добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Применение программных РРО для валютно-обменных операций отсрочено до 1 августа 2020 года.

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