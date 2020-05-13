Верховный Суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского

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7 мая Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества, и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского “Днеправиа” в государственную собственность.
Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 11.09.2019, которым Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО “Галтера” в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций “Днеправиа” от 28 августа 2009 года.
Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением “Галтера” обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.
Также по оценкам ФГИ, “Галтера” из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта “Днепропетровск” (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.
Вместо этого суды констатировали, что Кабмин только 04.11.2015 определил госорган, которому быть передано соответствующее имущество.
При этом с апреля 2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.
Также суды критически оценили аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля-2014, т.к договора о приватизации “Днеправиа” не было определено даты начала реконструкции, а потому ООО “Галтера” имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31.12.2014.
Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к компании “Галтера” в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций “Днеправиа” от 28 августа 2009 года.
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