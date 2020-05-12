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Межбанк: Нацбанк похоронил старания спекулянтов

Межбанк: Нацбанк похоронил старания спекулянтов

Пятница продолжила тенденции этой недели и доллар подешевел с утренних 26,65/26,68 гривен до 26,61/26,63 к концу сессии.

Рынок был достаточно активным, как для конца недели. Но конечно не дотягивал до предкороновирусных объемов. Спекулянты пытались опять раскачать курс, но основная часть клиентов и торговцев сегодня их стараний не поддержали, а выход дважды Нацбанка на торги полностью похоронил эту их затею.

В первый раз НБУ быстро выкупил свои “дежурные” $20 млн по 26,66 гривен и ушел с рынка, а второй же достаточно долго стоял с ценником покупки по 26,63 гривен за доллар, чем фактически и удержал его котировки почти до конца дня.

Ход торгов

Предложение валюты сегодня превышало спрос практически всю сессию, и если бы не НБУ, курс просел бы достаточно существенно к уровням около 26,50-26,55 гривен. К 11:00 курс с утренних 26,65/26,68 просел до 26,64/26,66 гривен, а затем и до 26,63/26,65 к 12 часам. НБУ быстро скупил свои первые 20 млн долларов по 26,66 гривен и ушел с рынка.

Как только регулятор ушел, котировки опять поползли вниз, а предложение стало все активнее превышать спрос. НБУ вышел уже второй раз с уровнем покупки по 26,63 гривен и стоял с этим ценником практически до окончания активной фазы торгов (до 15:00). Это и обеспечило “замирание” котировок доллара 26,63/26,65 на весь этот период.

Лишь в конце дня, когда регулятор ушел с рынка, предложение опять начало превышать спрос и котировки опустились до 26,61/26,63 уже до самого завершения сессии.

Главные события 15 мая на межбанке:

  • доллар с утренних 26,65/26,68 гривен подешевел до 26,61/26,63 к концу дня;
  • НБУ сегодня дважды выходил на межбанк с покупкой первых $20 млн по 26,66 гривен, а затем долго стоял с ценником выкупа по 26,63 гривны. По оценкам участников рынка всего за пятницу регулятор купил порядка $35-50 млн;
  • справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6435 гривен, а официальный на 18 мая составил 26,638 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,63 / 26,65
евро – 28,74 / 28,76
российский рубль – 0,3606 / 0,3610

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0818 / 1,0820

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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