ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Перерасчет пенсий индивидуальный, по Киеву он составляет около 320 гривен.
Finance.ua сообщал, что во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн. Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии в “одно касание”, пошаговая инструкция по ссылке.
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Продажи смартфонов Apple iPhone рухнули на 77%Вчера, 00:01 - 1664 5
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответПозавчера, 17:10 - 4834 3
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Позавчера, 23:20 - 11273 2
7 советов, как выбрать фрилансераВчера, 17:00 - 845 2
Каких заробитчан ждут за рубежом - кадровик озвучила профессии и размер зарплатПозавчера, 16:33 - 14444 2
Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почемуВчера, 09:13 - 12456 2
Отмена штрафных баллов: юристы объяснили последствия для водителейВчера, 09:40 - 9027
Рестораны боятся открывать летние площадки из-за штрафовВчера, 11:00 - 3235
Украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работатьВчера, 09:02 - 1890
Самые перспективные индустрии, которые могут выиграть от коронакризисаВчера, 13:19 - 1545 1
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 680
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1381 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 927
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4521 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 2080 3