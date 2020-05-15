ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Перерасчет пенсий индивидуальный, по Киеву он составляет около 320 гривен.

Finance.ua сообщал, что во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн. Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии в “одно касание”, пошаговая инструкция по ссылке.

Справка Finance.ua

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.