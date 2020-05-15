В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеров

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, сколько коррупционеров были осуждены за 2 месяца ее работы на этой должности. Так, за 2 месяца суды вынесли приговоры в отношении более 100 коррупционеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, с момента ее назначения на должность генерального прокурора было осуждено 114 коррупционеров. Всего в суд было направлено 453 уголовных производства в отношении коррупционных преступлений.

“В частности, в апреле сообщено о подозрении бывшему директору госпредприятия в завладении государственным имуществом на сумму 5,5 млн долларов США и почти 300 тыс. евро. Также сообщается о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и директора одного из департаментов этого ведомства, в результате злоупотреблений которых нанесен ущерб более 17 млн гривен”, – рассказали в прокуратуре.

Ранее Finance.ua писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за 1 квартал 2020 года.