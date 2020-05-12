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Депутаты задумались о производстве электрокаров в Украине

Депутаты задумались о производстве электрокаров в Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №3476 и №3477 об импорте и производстве электромобилей.

Согласно законопроектам, планируется ввести ряд новых налоговых и таможенных льгот для покупателей и потенциальных производителей электромобилей и комплектующих к ним, а также продлить освобождение от НДС электромобилей до конца 2025 года.

“Сегодня вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №3476, №3477. Эти документы, фактически, дадут возможность Украине создать условия для развития рынка и строительства электрокаров и дадут новую жизнь отрасли автомобилестроения. В то же время они сделают доступнее для украинцев машины мировых производителей”, – считает народный депутат Украины Роберт Горват.

В Украине сейчас уже существует достаточный промышленный потенциал для производства электрического автотранспорта: пять автобусных заводов, один завод грузовых автомобилей, имеющиеся мощности по производству около 300 тысяч легковых автомобилей на трех заводах. Уже налажено серийное производство трамваев и троллейбусов. Законопроекты №3476, №3477 в случае принятия принесут весомые изменения в целом на авторынке государства, поскольку позволят привлечь инвестиции в производство электроавтомобилей (легковых, грузовых, спецтехники и др.), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Впрочем, развитие отрасли автомобилестроения требует комплексного решения. Иностранные инвесторы не вкладывают деньги в украинское автомобилестроение из-за постоянных изменений в законодательстве, коррупции, отсутствия политической стабильности и ряда других проблем.

По материалам Газета по-Украински
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