Карантин помешал установить первую автоматическую парковку в Киеве

Первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось в начале года. Напомним, в январе чиновники обещали установить ее в марте или в апреле.

Об этом рассказал сайту “Сегодня” Дмитрий Рахматулин, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

“Из-за карантина процесс установки первой роторной парковки замедлился. Сейчас мы завершаем подготовку документов по передаче парковки на баланс коммунального предприятия “Житний рынок”, которое будет управлять этой парковкой. Пока она хранится на складе в разобранном виде. Думаю, процесс ее монтажа и установки будет начат уже после полного завершения карантина”, – говорит Дмитрий Рахматулин.

По его словам, автоматической парковкой смогут воспользоваться все желающие. Парковка рассчитана на 12 автомест. По площади конструкция занимает всего два с половиной парковочных места. То есть на месте двух машин будет стоять 12. Стоимость одного часа парковки составит 7 или 10 грн.