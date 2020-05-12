Госстат дал первую оценку падения экономики Украины

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Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с IV кварталом падение ВВП составило 0,8%.
В дальнейшем эти данные будут уточняться.
Отметим, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года сократился на 1,2%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.
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