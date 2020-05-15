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Протиснуться в пробках: представили электрокар, который умеет сужаться (фото, видео)

Протиснуться в пробках: представили электрокар, который умеет сужаться (фото, видео)

Польская компания Triggo разработала электрокар, который сможет сузить свою ширину более чем на 60 сантиметров для проезда в пробках.

Об этом сообщает портал Electrive.

«Польская компания Triggo разработала легкий электрокар для крупных городов. Он сможет сузить свою ширину из 148 сантиметров до 86 в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Именно сужение автомобиля поможет ему проезжать пробки между классическими автомобилями.


Фото: Electrive

Как сообщает портал, электрокар рассчитан на двух человек.

В 400-килограммовом автомобиле встроены два электрических двигателя с мощностью в 15 кВт и батарея с мощностью в 8 кВт в час. Максимальная скорость составляет 90 километров в час. По словам производителей, транспортное средство может проехать без подзарядки до 100 километров.

Отмечается, что массовое производство электрокара может начаться уже в 2021 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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