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Переводы заробитчан из Польши в Украину могут упасть на 30% - эксперты

Переводы заробитчан из Польши в Украину могут упасть на 30% - эксперты

Сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%, что грозит потерей около 4 миллиардов долларов валютных поступлений в 2020 году.

Такую оценку озвучил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, сообщает аналитический центр CASE Украина.

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По оценкам польских экономистов, примерно 12% украинских заробитчан уехали из Польши во время карантина, однако, с учетом сезонных работников, о которых мало знает официальная статистика, это количество выше.

При этом агросектор не был лидером по привлечению украинских работников. Больше всего украинских мигрантов работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство. Промышленность и строительство показывают относительную стабильность по количеству украинских работников.

Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет тяжело трудоустроиться в Польше на постоянную (а не сезонную) работу. В результате, по оценке Козловски, сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%.

Польша принимает до 2 млн украинских заробитчан в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая 12,9 млрд долл. переводов в 2019 году.

Как отмечают польские эксперты, Польша больше открыта для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять виды на постоянное жительство.

По материалам Економічна Правда
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