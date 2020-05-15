Ninebot выпустила электросамокат с футуристическим дизайном (фото)

Компания Ninebot, которая частично принадлежит Xiaomi, представила новый электросамокат Electric Scooter Air T15. Одной из главных его особенностей стал необычный футуристический дизайн. Устройство имеет сложную форму, встроенный дисплей и светодиодную подсветку корпуса.

Самокат выполнен в черно-белом корпусе и имеет достаточно нетипичный для своего класса дизайн. Футуристичности ему придает и светодиодная полоска, которая занимает практически всю переднюю часть, рассказывает Gizmochina.

Кроме эстетической роли светодиодная полоска позволяет водителям и пешеходам издалека увидеть приближение самоката. Дополнительно новинка оснащена фонарем под рулем и задними габаритами.

В руль встроен дисплей, отображающий скорость, уровень заряда, режим езды и другую важную информацию. Самокат также поддерживает подключение к смартфону, где через специальное приложение можно управлять некоторыми его функциями.

Размер переднего колеса составляет 7,5 дюйма, а заднего – 6 дюймов. В разложенном состоянии габариты самоката достигают 1015×936×398 мм, а в сложенном – 223×1024×202 мм. При весе конструкции в 10,5 килограмма максимальная грузоподъемность составляет 100 кг. Корпус самоката защищен от брызг.



Фото: Gizmochina

Самокат способен разгоняться до 20 км/ч и ехать в гору под углом до 15 градусов. Встроенного аккумулятора хватает в среднем на 12 километров, а на полную зарядку требуется 3,5 часа.



Фото: Gizmochina

Ninebot Electric Scooter Air T15 поступит в продажу 18 мая по цене 423 доллара (11 290 гривен).