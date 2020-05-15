Ninebot выпустила электросамокат с футуристическим дизайном (фото)

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Компания Ninebot, которая частично принадлежит Xiaomi, представила новый электросамокат Electric Scooter Air T15. Одной из главных его особенностей стал необычный футуристический дизайн. Устройство имеет сложную форму, встроенный дисплей и светодиодную подсветку корпуса.
Самокат выполнен в черно-белом корпусе и имеет достаточно нетипичный для своего класса дизайн. Футуристичности ему придает и светодиодная полоска, которая занимает практически всю переднюю часть, рассказывает Gizmochina.
Кроме эстетической роли светодиодная полоска позволяет водителям и пешеходам издалека увидеть приближение самоката. Дополнительно новинка оснащена фонарем под рулем и задними габаритами.
В руль встроен дисплей, отображающий скорость, уровень заряда, режим езды и другую важную информацию. Самокат также поддерживает подключение к смартфону, где через специальное приложение можно управлять некоторыми его функциями.
Размер переднего колеса составляет 7,5 дюйма, а заднего – 6 дюймов. В разложенном состоянии габариты самоката достигают 1015×936×398 мм, а в сложенном – 223×1024×202 мм. При весе конструкции в 10,5 килограмма максимальная грузоподъемность составляет 100 кг. Корпус самоката защищен от брызг.
Фото: Gizmochina
Самокат способен разгоняться до 20 км/ч и ехать в гору под углом до 15 градусов. Встроенного аккумулятора хватает в среднем на 12 километров, а на полную зарядку требуется 3,5 часа.
Фото: Gizmochina
Ninebot Electric Scooter Air T15 поступит в продажу 18 мая по цене 423 доллара (11 290 гривен).
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