Apple приобрела стартап, который работает с виртуальной реальностью

Компания Apple выкупила стартап NextVR, который занимается трансляцией мероприятий с виртуальной реальностью.

Об этом сообщает Apple Insider.

«Apple подтвердила приобретение калифорнийского стартапа NextVR, занимающегося трансляцией мероприятий вживую с виртуальной реальностью», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что пока официально неизвестно, сколько стоила финансовая операция, в СМИ появилась информация о 100 млн долларов США.

Как сообщает портал, за последние несколько лет Apple очень много инвестировала в виртуальную и дополненную реальность. Также известно, что компания работает над разработкой пары очков и шлема с виртуальной реальностью, которые могут появиться уже в 2022 году.

В этом году Apple уже приобрела стартап Voysis, который занимается улучшением голосовой технологии, и метеорологическое приложение Dark Sky.