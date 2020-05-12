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Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)

Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)

Компания Xiaomi вместе с China UnionPay и GR Credit Card представили уникальную платежную карту Xiaomi GF, которая изначально будет доступна только в Китае, однако, согласно инсайдерской информации, в планы Xiaomi входит запуск продукта в других странах мира.

Особенность карты заключается в том, что при регулярном ее использовании вы сможете получать новые умные устройства Xiaomi совершенно бесплатно.

Если говорить конкретнее, то достаточно в течение месяца совершить три покупки на сумму не менее 28 долларов (3 х 28), чтобы в следующем месяце вы получили в подарок новое умное устройство Xiaomi в категории около 28 долларов (199 юаней).


Фото: gizchina

Кроме того, если в течение трех месяцев после получения карты пользователь совершит хотя бы одну покупку на сумму не менее 14 долларов, то в подарок он получит скидочный купон на 7 долларов.

Также у пользователей Xiaomi GF будут ежемесячные повышенные категории кэшбэка, различные бонусы, например, при покупке одного кофе в Starbucks второе они будут получать в подарок, кроме того, упоминаются скидки на продукты, поездки и так далее.

По материалам iXBT.com
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