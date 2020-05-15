Министр рассказал, сколько заробитчан хотят уехать из Украины

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, сколько украинцев хотят уехать на заработки.
Об этом министр рассказал в интервью Буквам.
“Что касается авиарейсов, там подались, кажется, 12 000 граждан. Но эта цифра может измениться. А поляки вовсе говорили о каких-то страшных цифрах – о миллионах рабочих мест, потому что у них там спад производства, промышленности и они ищут, как спасаться”, – говорит он.
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В то же время Криклий отметил, что рейсы, на которых во время карантина доставляются украинцы на заработки в другие государства, являются специальными и требуют согласия противоположной стороны (государства, в которое выполняется авиарейс).
“Нам гораздо проще было, когда 200 самолетов, чем эти 3-4 пассажирских рейса в день, плюс 10-12 грузовых. Ведь тогда все работало в обычном режиме, по процедуре, где нет исключительных ситуаций, когда мы должны были открывать пункт пересечения границы”, – рассказал он.
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