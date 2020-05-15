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Министр рассказал, сколько заробитчан хотят уехать из Украины

Министр рассказал, сколько заробитчан хотят уехать из Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, сколько украинцев хотят уехать на заработки.

Об этом министр рассказал в интервью Буквам.

“Что касается авиарейсов, там подались, кажется, 12 000 граждан. Но эта цифра может измениться. А поляки вовсе говорили о каких-то страшных цифрах – о миллионах рабочих мест, потому что у них там спад производства, промышленности и они ищут, как спасаться”, – говорит он.

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В то же время Криклий отметил, что рейсы, на которых во время карантина доставляются украинцы на заработки в другие государства, являются специальными и требуют согласия противоположной стороны (государства, в которое выполняется авиарейс).

“Нам гораздо проще было, когда 200 самолетов, чем эти 3-4 пассажирских рейса в день, плюс 10-12 грузовых. Ведь тогда все работало в обычном режиме, по процедуре, где нет исключительных ситуаций, когда мы должны были открывать пункт пересечения границы”, – рассказал он.

По материалам Bykvu
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