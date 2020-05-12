НАБУ завершило расследование по делу о более 21 млн гривен убытков в Одесском порту

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Правоохранители завершили расследование по делу о хищении более 21,36 миллиона гривен в Одесском филиале “Администрации морских портов Украины” (АМПУ).
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Сообщается, что материалы расследования открыты для стороны защиты.
“Сегодня материалы дела открыты бывшему начальнику Одесского филиала ГП “АМПУ”, главному инженеру, директору частной компании-победителя закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана и их защитникам. Поскольку еще один подозреваемый по делу – физическое лицо, приближенное к народному депутату Украины VII и VIII созывов, находится в розыске, материалы по нему выделены в отдельное производство”, – сообщили в САП.
После ознакомления с материалами обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, в январе правоохранители сообщили о подозрении по данному делу пяти фигурантам. Они в 2015 году организовали схему при строительстве причала в Одесском порту, которая нанесла ущерб госпредприятию в более 21 млн гривен.
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