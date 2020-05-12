Украина рассчитывает получить первый транш МВФ в течение недели или двух

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что официальный представитель президента Юлия Ковалив подтвердила эту информацию.

В среду парламент принял законопроект о банковской деятельности, который устраняет последнее препятствие для нового соглашения МВФ по поддержке экономики Украины.

Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ”.

Ранее в Минюсте сообщали, что ожидают, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.