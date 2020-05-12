Украина рассчитывает получить первый транш МВФ в течение недели или двух

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Украина рассчитывает получить первый транш кредита от нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что официальный представитель президента Юлия Ковалив подтвердила эту информацию.
В среду парламент принял законопроект о банковской деятельности, который устраняет последнее препятствие для нового соглашения МВФ по поддержке экономики Украины.
Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ”.
Ранее в Минюсте сообщали, что ожидают, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.
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