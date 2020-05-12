Для борьбы с бедностью ВВП Украины должно расти на 5% ежегодно - советник Президента

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Украинскую экономику нужно вывести как минимум на 5% роста ВВП в год для эффективной борьбы с бедностью в стране.
Об этом в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1” заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
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“Чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно расти минимум на 5% в год, а в этом году мы, к сожалению, упадем на 5%. И не потому что Зеленский – плохой Президент, а потому что весь мир “падает”, – отметил Устенко.
Он отметил, что не может быть никакого шанса изменить жизнь обычного украинца, если не вывести страну на траекторию высокоскоростного экономического роста.
Советник главы государства добавил, что по расчетам, которые есть в Офисе Президента, за год в Украине разворовывают как минимум 5-10 миллиардов долларов – и это “банальная кража”, а не коррупция.
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