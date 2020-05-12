Украине хватит: в Кабмине предложили начать продажу масок за границу

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Украинские производители смогли полностью насытить рынок средствами индивидуальной защиты, поэтому рассматривается решение о сокращении запрета на экспорт средств индивидуальной защиты.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
“За последние два месяца наши производители смогли насытить внутренний рынок по крайней мере относительно масок, перчаток, комбинезонов. Для того, чтобы принять решение, мы проводим координацию со всеми органами власти, которые были привлечены относительно принятия решения об ограничении экспорта, в том числе и для того, чтобы мы четко убедились, что у нас нет оснований, чтобы как-то держать этот запрет экспорта и в ближайшее время снять”, – отметил он.
По словам замминистра, за последние несколько месяцев служба Гоструда ввела в эксплуатацию более 160 млн масок.
“На днях мы выйдем на окончательное обсуждение решение о том, что продлевать запрет экспорта после 1 июня нецелесообразно, увидим, будут ли условия для того, чтобы сократить такой запрет. Но, для того, чтобы принимать такое решение, нам нужен хороший конструктивный диалог”, – добавил Качка.
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