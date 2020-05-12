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Компания Samsung выпустит бюджетную версию своего флагмана

Компания Samsung выпустит бюджетную версию своего флагмана

Компания Samsung планирует выпустить упрощенную и удешевленную версию сложного смартфона Galaxy Fold. Она должна появиться в продаже в июле по цене 1099 долларов США, что на 881 доллар дешевле, чем обычная версия устройства.

Об этом сообщает сайт SamMobile со ссылкой на гендиректора компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

Samsung собирается выпустить специальную версию складного телефона в июле и он будет стоить около 1099 долларов США. Смартфон будет выпускаться только в ограниченном количестве и в продаже появятся около 55 000 единиц.

Между тем известный журналист Макс Вайнбах также заявил, что Samsung планирует выпустить Galaxy Fold Lite. Он добавил, что устройство будет выпущено только с возможностями 4G. Этот смартфон может не иметь ультратонкого стекла для своего дисплея.

Оба источника упомянули, что новая версия Fold будет иметь тот же форм-фактор, что и оригинал. Тем не менее, Янг сказал, что складной телефон будет иметь тот же размер, в то время как Вайнбэк упомянул, что он, скорее всего, будет иметь меньший дисплей.

Действительно ли Samsung планирует выпустить предположительно доступный вариант Galaxy Fold, пока неизвестно.

По материалам Комментарии
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