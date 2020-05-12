В КГГА объяснили отключение горячей воды в Киеве до окончания карантина

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В Киевской городской государственной администрации объяснили отключение горячей воды в столице до окончания карантина.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в КГГА.
Отмечается, что гидравлические испытания в Киеве по правилам начинаются со следующего дня после завершения отопительного сезона.
“В этом году мы начали позже – 12 мая потому, что у нас был усиленный карантин. Мы понимаем, что люди сидят дома. Поэтому у нас на 1,5 месяца сместилось”, – пояснили в пресс-службе.
В КГГА отметили, что работы по проверке гидросетей впереди слишком много, чтобы еще отсрочить процесс.
“Почему мы начали 12 мая? Потому что мы видим, что у нас идет ослабление карантина, во-первых. А во-вторых, мы понимаем, что мы дошли до критической черты, когда мы можем сбиться с графика. Нам надо протестировать 2 тысячи 700 километров сетей, а также 2 станции теплоснабжения. Это ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – крупнейшие в Украине. И плюс почти 200 котельных. График этот четко определен”, – сообщили в администрации.
Первый этап отключения горячей воды в Киеве начался 12 мая и продлится 14 дней.
“Как только у нас завершится первый этап, мы даем обновленную информацию, какие теплоисточники будут отключены. Это зависит от того, насколько успешно осуществлен первый этап. Почему графики не всегда соблюдаются? Потому что у нас 80% сетей являются аварийными. Поэтому сейчас мы понимаем, что могут произойти порывы, и мы снова их продуваем, снова даем гидравлику, чтобы выйти на нормальное водоснабжение”, – добавили в пресс-службе.
Ранее Виталий Кличко заявлял, что жителям столицы на время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду.
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