Каких заробитчан ждут за рубежом - кадровик озвучила профессии и размер зарплат

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Эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина в эфире канала “Украина 24” рассказала о ситуации на рынке труда за рубежом.
“Как до карантина, так и сейчас высокий интерес представляют такие сферы, как строительство, рабочий персонал, производство (упаковщики, разнорабочие), довольно высокий интерес и к более квалифицированным сотрудникам – IT-менеджеры, высший менеджмент, сфера продаж, обслуживающий персонал, домашний персонал. Тенденции остались такими же, какими были до карантина”, – сказала Дрожжина.
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По ее мнению, с возобновлением передвижения между границами наступит новая волна миграции, а вакансий достаточно.
“Вакансии также никуда не исчезали, часть из них имеет отложенное предложение, когда работодатель пишет о проведении собеседования, а окончательное решение примет после снятия карантина. Какие сферы – то же самое строительство, транспорт, аграрный сектор, домашний персонал”, – сказала Дрожжина.
Эксперт констатирует, что зарплаты в Украине неконкурентоспособны, и у людей есть мотивация выезжать.
“Если говорить о рабочем персонал – то в Украине, если не принимать во внимание большие города, зарплата начинаются от 4-6 тыс. Гривен, за рубежом – от 1300 евро. В Украине тоже можно найти работу, есть предложения для слесарей по зарплате от 25 000 гривен, но они не массовые “, – сказала Дрожжина.
Стабильно высокий интерес к украинским работников, по данным эксперта, проявляют Польша, Германия, Финляндия, Италия, Испания. Польша обычно заинтересована в строителях и аграриям, Германия – в младший медперсонал, Италия и Испания – в домашнем персонале.
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