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Нафтогаз отчитался, что с начала года уплатил в бюджет 28 млрд грн

Нафтогаз отчитался, что с начала года уплатил в бюджет 28 млрд грн

За 4 месяца 2020 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 28 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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“По оперативным данным, за январь-апрель 2020 года группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 28 млрд грн налогов и сборов. Поступления от группы Нафтогаз составили более 12% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2020 года”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

По материалам УНН
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