Китайцы представили электрокар, который будет конкурировать с Tesla в Европе (фото)

Китайский автопроизводитель BYD представил электрокар Han EV, который станет конкурентом для Model 3 от Tesla на европейском рынке.

Об этом сообщает портал Express and Star.

“Китайский автопроизводитель BYD заявил, что Han EV поступит в продажу в Европе”, – говорится в сообщении.

В компании утверждают, что электрокар сможет проехать без подзарядки до 605 километров. Han EV может разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды.



Фото: Express and Star

Автомобиль имеет, в частности, подключение к 5G и умную систему помощи водителю. Интерьер салона очень похож на салон Tesla.



Фото: Express and Star

В июне модель будет доступна в Китае, а вскоре появится и на европейском рынке.