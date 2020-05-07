Китайцы представили электрокар, который будет конкурировать с Tesla в Европе (фото)

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Китайский автопроизводитель BYD представил электрокар Han EV, который станет конкурентом для Model 3 от Tesla на европейском рынке.
Об этом сообщает портал Express and Star.
“Китайский автопроизводитель BYD заявил, что Han EV поступит в продажу в Европе”, – говорится в сообщении.
В компании утверждают, что электрокар сможет проехать без подзарядки до 605 километров. Han EV может разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды.
Фото: Express and Star
Автомобиль имеет, в частности, подключение к 5G и умную систему помощи водителю. Интерьер салона очень похож на салон Tesla.
Фото: Express and Star
В июне модель будет доступна в Китае, а вскоре появится и на европейском рынке.
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