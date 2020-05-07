По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,787 млн и 41,295 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 26), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,84-26,85 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 71,082 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 7 777

26,8500 – 10 000

26,8300 – 100 000

26,8300 – 5 000

26,8200 – 150 000

26,8200 – 45 000

26,8200 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8000 – 500

26,8000 – 1 000

26,8100 – 5 000

26,8200 – 5 000

26,8200 – 20 000

26,8300 – 5 000

26,8300 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9323 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8127 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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