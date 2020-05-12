В этом году в Китае появится воздушный туризм на автономных аэротакси (фото)

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В прошлом году китайский производитель автономных аэротакси EHang объявил о своих планах, согласно которым в 2020 году он должен открыть в Китае первые в мире коммерческие маршруты на этом новом и интересном виде транспорта. И действительно, в апреле EHang заключила договор на постройку аэровокзала на юге Китая, а на днях компания подписала соглашение о строительстве аэровокзала в составе туристического комплекса на северо-западе страны.
Договор о строительстве «городской воздушной мобильной платформы» в туристических отельных комплексах компании LN Garden Hotel в Наньше (Гуанчжоу) компания EHang подписала 9 мая. Аэроплатформа EHang позволит организовать как пассажирские перевозки, так и полёты по туристическим маршрутам. Собственно, главной задачей программы представляется развитие воздушного туризма. Также на базе отельных площадок компания EHang намерена демонстрировать возможности своих автономных аэротакси и проводить обучение.
Фото: New Atlas
Обслуживать воздушные маршруты будет аэротакси EHang 216. Это двухместный летательный аппарат весом 340 кг с грузоподъёмностью до 260 кг. В воздух EHang 216 поднимает восемь пар роторов. Максимальная заявленная скорость составляет 130 км/ч, а максимальная длительность полёта ― 21 минута. Пассажиры не могут управлять этим воздушным судном. Всё что они могут ― это выбрать на планшете в кабине маршрут, а аэротакси проделает все манёвры в воздухе автоматически или, в крайнем случае, под управлением удалённого оператора.
Фото: New Atlas
Для компании EHang и всей гражданской беспилотной авиации начало коммерческой эксплуатации автономных аэротакси станет переломным моментом, который будет означать, что становление отрасли началось.
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