В АМКУ подали заявление об антиконкурентных нарушениях Укравтодора

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От Антимонопольного комитета требуют начать расследование против Укравтодора по статье 15 закона “О защите экономической конкуренции”.
Об этом говорится в обращении ОО “Лига антитраста” в АМКУ от 14 мая 2020.
“Государственное агентство автомобильных дорог Украины публично декларирует планы по вытеснению с рынка многих компаний. Для этого Укравтодор использует дискриминационные требования к одним подрядчикам, отменяет тендеры, которые выигрывают не фавориты.
Также Госагенство рекламирует на своих страницах несколько компаний из Национальной ассоциации дорожников Украины, что является сигналом для участников рынка о поддержке властью избранных подрядчиков”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что фаворитами Укравтодора в последние годы являются следующие фирмы, которые по данным государственного портала “Spending” с 2018 года по май 2020 получили больше всего средств по оплаченным контрактам: ООО “Автомагистраль-Юг” (12,06 млрд грн), ООО “Онур конструкцион интернешнл” (4,49 млрд грн), ООО “Росдорстрой” (3,91 млрд грн), ООО “СУНП “Автострада” (2,62 млрд грн), ООО “Техно-Буд-Центр” и ООО “ПБС” (по 2,50 млрд грн).
“Антимонопольный комитет и ранее начинал такие расследования против других органов власти, например, Минюста, Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры или Фонда государственного имущества. Некоторые из этих расследований завершились, государственные органы исправили свое поведение на проконкурентную и устранили последствия нарушения. Мы понимаем, что антимонопольщики не могут оштрафовать государственный орган за деятельность в интересах частных компаний. Поэтому уверены, что предоставленные нами данные о деятельности Укравтодора лягут в основу расследования, которое поможет работе правоохранительных органов”, – говорит основательница “Лиги антитраста” Агия Загребельская (госуполномоченный АМКУ в 2015-2019 годах).
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