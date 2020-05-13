С начала года банки выдали "теплых кредитов" на 130 миллионов

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Более 130 миллионов гривен “теплых кредитов” выдано банками населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы в этом году.
Об этом сообщает пресс служба Госэнергоэффективности.
Отмечается, что только с 1 по 12 мая банки выдали 67 млн грн “теплых кредитов” населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.
В частности, на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД, привлекая более 35 млн грн – на утепление многоэтажек; около 32 млн грн – на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 900 тыс. грн – на установку твердотопливных котлов.
Наиболее активны – ОСМД: с начала года они получили кредитов на сумму 84 млн грн.
В госбюджете на “теплые кредиты” предусмотрено 400 млн грн.
В рамках программы украинские семьи могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения 20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов) 35% – на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% – для ОСМД.
В ведомстве говорят, что лучшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома: установка индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, утепление фасадов, крыши, подвала и т.д.
Воспользоваться программой можно через Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк или Укрэксимбанк, соблюдая условия карантина.
Инфографика: Госэнергоэффективности
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