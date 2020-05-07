Как карантин изменил сферу занятости и чего следует ожидать

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Прошло два месяца с начала карантина. Эксперты признают, что предохранительно-карантинные меры, введенные с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), имели негативные последствия для социально-экономической сферы даже в самых развитых странах мира.
Об этом сообщает Госслужба занятости.
Средний показатель безработицы в мире сейчас составляет 10%.
В Украине официальный показатель зарегистрированной безработицы ниже, но ситуация может измениться. Значительная часть граждан по тем или иным причинам не воспользовались услугами службы занятости, хотя и являются безработными.
Что сделано:
Чего ожидать. Отмена карантина не приведет к немедленному выздоровлению экономики и сферы занятости. Период возобновления работы предприятий, учреждений и организаций в ближайшие месяцы будет непростым, в частности, из-за сохранения карантина, ограниченной работы транспорта и другие проблемы.
Кто под ударом. Сферы туризма и гостиничного хозяйства, авиа- и железнодорожный транспорт, сфера досуга (спортивные и другие массовые мероприятия).
Покупательная способность тоже будет умеренной, поскольку люди в период пандемии потеряли постоянные заработки. Возобновление экономического роста Украины до уровня, предшествовавшего пандемии, зависит от многих факторов – начиная от возобновления работы детских садов и до эффективности кредитования и изобретения противокоронавирусных вакцин.
Процесс восстановления экономики в разных странах может длиться 12-18 месяцев.
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