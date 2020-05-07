Как карантин изменил сферу занятости и чего следует ожидать

Прошло два месяца с начала карантина. Эксперты признают, что предохранительно-карантинные меры, введенные с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), имели негативные последствия для социально-экономической сферы даже в самых развитых странах мира.

Об этом сообщает Госслужба занятости.

Средний показатель безработицы в мире сейчас составляет 10%.

В Украине официальный показатель зарегистрированной безработицы ниже, но ситуация может измениться. Значительная часть граждан по тем или иным причинам не воспользовались услугами службы занятости, хотя и являются безработными.

Что сделано:

обеспечена возможность подачи заявлений о предоставлении статуса безработного и пособия по безработице дистанционно, то есть на электронную почту центра занятости, где человеку удобно состоять на учете. Также зарегистрироваться в качестве безработного и оформить помощь с недавних пор можно через онлайн-портал государственных услуг «Дія».

повышен с 650 до 1000 грн минимальный размер помощи по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию (до карантина уволенным по собственному желанию помощь выплачивалась с 91 дня получения статуса).

работодатели из числа субъектов малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина, могут получить пособие по частичной безработице для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Чего ожидать. Отмена карантина не приведет к немедленному выздоровлению экономики и сферы занятости. Период возобновления работы предприятий, учреждений и организаций в ближайшие месяцы будет непростым, в частности, из-за сохранения карантина, ограниченной работы транспорта и другие проблемы.

Кто под ударом. Сферы туризма и гостиничного хозяйства, авиа- и железнодорожный транспорт, сфера досуга (спортивные и другие массовые мероприятия).

Покупательная способность тоже будет умеренной, поскольку люди в период пандемии потеряли постоянные заработки. Возобновление экономического роста Украины до уровня, предшествовавшего пандемии, зависит от многих факторов – начиная от возобновления работы детских садов и до эффективности кредитования и изобретения противокоронавирусных вакцин.

Процесс восстановления экономики в разных странах может длиться 12-18 месяцев.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID -19 и загруженности больниц.

Второй этап смягчения карантина в Украине запланирован на 22 мая и коснется еще нескольких сфер жизни.

Смягчить карантинные меры планируют, в частности, относительно спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого оценивания.

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