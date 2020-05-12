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В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива

В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива

В первом полугодии 2021 года в городе Токмак Запорожской области будет введена в эксплуатацию “Приднепровская БиоТЕС” – теплоэлектростанция на альтернативных видах топлива, способная вырабатывать тепловую энергию.

Об этом сообщает общественная организация “Ukrainian Green Power”.

Производство тепловой энергии будет производиться из экологически чистого сырья – пеллетированной лузги подсолнечника или соломенной пеллеты.

Сообщается, что “Приднепровская БиоТЕС” станет своеобразной площадкой для развития различных бизнесов, которые разместят свое производство на территории южной промзоны города или в непосредственной близости от объекта.

Отмечается, что значительную часть экономических расходов агробизнеса на сегодня занимают затраты на энергоносители. На этом фоне тема возобновляемых источников энергии и конкретно производства тепловой энергии из биомассы обсуждается регулярно как среди профессионалов рынка теплоэнергетики, так и в среде бизнеса.

“Сокращая расходы на тепловую энергию, бизнес одновременно существенно снижает себестоимость производимой продукции и становится более конкурентоспособным на рынке, соответственно увеличивая свою доходность”, – говорит директор “Приднепровской БиоТЕС” Ярослав Мартынов.

Как отмечает Мартынов, на сегодняшний день в Украине немного электростанций, работающих на биомассе. Тем временем, биомасса как топливо занимает четвертое место в мире по объемам производства и потребления энергии.

Вследствие относительно невысокой стоимости биомассы, объекты генерации, расположенные возле ее источника, имеют возможность получать сырье по низким ценам.

По материалам Економічна Правда
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