Мошеннические колл-центры маскировались под службы безопасности банков - киберполиция (фото)

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Работники киберполиции разоблачили три мошеннических колл-центра, которые «маскировались» под службы безопасности банков.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банковского учреждения и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, фигуранты побуждали владельцев карт устанавливать на телефон ПО для удаленного контроля мобильного телефона.
В дальнейшем производилось несанкционированное списание денежных средств с карт потерпевших на подконтрольные счета.
Киберполиция установила, что организаторами преступной деятельности являются три лица – жители Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические колл-центры, где работало более 150 человек, они разместили в Киеве.
Фото: Нацполиция Украины
Правоохранители провели обыски в помещениях колл-центров. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, sim-карты, черновые записи, базы данных клиентов.
Фото: Нацполиция Украины
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и причиненный материальный ущерб.
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