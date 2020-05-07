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Мошеннические колл-центры маскировались под службы безопасности банков - киберполиция (фото)

Мошеннические колл-центры маскировались под службы безопасности банков - киберполиция (фото)

Работники киберполиции разоблачили три мошеннических колл-центра, которые «маскировались» под службы безопасности банков.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банковского учреждения и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, фигуранты побуждали владельцев карт устанавливать на телефон ПО для удаленного контроля мобильного телефона.

В дальнейшем производилось несанкционированное списание денежных средств с карт потерпевших на подконтрольные счета.

Киберполиция установила, что организаторами преступной деятельности являются три лица – жители Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические колл-центры, где работало более 150 человек, они разместили в Киеве.


Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители провели обыски в помещениях колл-центров. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, sim-карты, черновые записи, базы данных клиентов.


Фото: Нацполиция Украины

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и причиненный материальный ущерб.

По материалам Finance.UA
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