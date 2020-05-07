Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи странам-соседям, Украине - €1,2 миллиарда

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Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для Украины.
В голосовании приняли участие 689 депутатов. «За» проголосовали 602, «против» – 80, воздержались при голосовании – 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.
Кроме того, депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиях (от 2002 года. – Ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 – проголосовали «за», 10 – «против», 9 – воздержались.
Напомним, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания – 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина – 250 миллионов евро; Грузия – 150 миллионов евро; Иордания – 200 миллионов евро; Косово – 100 миллионов евро; Молдова – 100 миллионов евро; Черногория – 60 миллионов евро; Республика Северная Македония – 160 миллионов евро; Тунис – 600 миллионов евро; Украина – 1,2 млрд евро.
Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.
Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.
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