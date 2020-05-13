Toyota представила экологичный внедорожник для Европы (фото)

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Несколько недель назад на рынке США появился Toyota Highlander. Теперь же японский производитель рассказал о европейской версии модели.
В Европе внедорожник будет доступен исключительно с гибридной силовой установкой, а ждать его придется до следующего года, сообщили в Auto24.
В компании Toyota заявили, что Highlander удачно соединил в себе и мощность, и экологичность. Кроме этого, внедорожник получил гибридную силовую установку четвертого поколения и интеллектуальную систему полного привода, просторный салон, вместительный багажник и их легкую трансформацию.
Фото: Auto24
Визуально Highlander для США и Европы почти не отличаются. Конвертация дюймов в миллиметры также не сказалась на габаритах: длина машины составляет 4966 мм, колесная база – 2850. Багажник позволяет разместить от 658 до 1909 л поклажи.
Фото: Auto24
Highlander получил 2,5-литровый бензиновый мотор, вместе с ним работает пара электромоторов, по одному на каждой оси, питание для которых обеспечивает компактная батарея. Общая мощность силовой установки достигает 245 л. с. Расход топлива в смешанном цикле движения, по методу измерения WLTP – 6,6 л на 100 км. Выбросы углекислого газа при этом не превышают 146 г/км.
Фото: Auto24
Новый Toyota Highlander пополнит линейку полноприводных гибридов марки в Европе, уже включает C-HR, RAV4 и совсем свежий миникросовер Yaris Cross. Цены будут объявлены в конце этого года, ближе к старту продаж.
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