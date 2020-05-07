Как выйти в онлайн и начать продавать - FinUpDate: выпуск 5 уже завтра

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Офлайн бизнесу во время карантина приходится очень нелегко, поэтому переход на онлайн – лучшее решение. Но как выйти в онлайн и начать продавать за считанные дни? Что сегодня востребовано и есть ли еще свободные ниши?
Если вы рассматриваете выход из оффлайна или ищете новые возможности для своего бизнеса, приглашаем на бесплатный вебинар FinUpDate: выпуск 5 на тему – “Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка”.
В новом выпуске эксперты обсудят такие ключевые вопросы:
📌 Маркетинг 2020, куда бежать? Как меняются продажи?
📌 На какие группы товаров увеличились запросы, какие услуги/товары/объявления стали востребованы;
📌 Чей бизнес резко взлетел, а кто, наоборот, сдал свои позиции;
📌 Пошаговая инструкция – как построить бизнес с нуля на OLX;
📌 Что делать, чтобы тебя заметили. Очевидное не очевидно. Лайфхаки на каждый день для успешных продаж;
📌 Реорганизация процессов в условиях карантина;
📌 Где брать инвестиции для своего бизнеса.
Среди спикеров:
🎁 Участников ждет живое общение и возможность задать вопрос спикеру во время выступления, моментальный доступ к презентациям и видео выступлений, розыгрыши ценных призов и подарков от партнеров ивента.
Организаторы: BankOnline, Finance.ua, Minfin.com.ua.
Когда и где: 15 мая в 11:30 в online-трансляции на YouTube-канале. Участие БЕСПЛАТНО! Доступ предоставляется по ссылке после регистрации:
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