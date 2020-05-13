Twitter навсегда разрешил своим сотрудникам работать из дому

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На время карантина многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Twitter разрешил своим сотрудникам по желанию работать из дому и после карантина. В компании глобально работает около 4000 человек.
Об этом говорится в официальном блоге компании.
«Последние несколько месяцев доказали, что это (удаленная работа. – Ред.) работает. Так что если наши сотрудники находятся в положении или ситуации, которое дает им возможность работать из дому и они хотят работать так всегда — мы это организуем», — пишет Дженнифер Кристи, вице-президент по кадрам компании.
По ее словам, те сотрудники, которые захотят вернуться в офисы, смогут это сделать «с дополнительными мерами предосторожности».
Офисы компании не откроются до сентября этого года. Также в компании предупреждают сотрудников, что до сентября не будет бизнес-поездок и перелетов (с немногими исключениями). Также, до конца 2020 года в компании не планируются ивенты, которые требуют личного присутствия сотрудников.
Другие компании поступают подобным образом, хоть и не так радикально. В Google большинство сотрудников будет работать из дому до конца года. То же самое решение приняли и в Facebook.
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