Twitter навсегда разрешил своим сотрудникам работать из дому

На время карантина многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Twitter разрешил своим сотрудникам по желанию работать из дому и после карантина. В компании глобально работает около 4000 человек.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

«Последние несколько месяцев доказали, что это (удаленная работа. – Ред.) работает. Так что если наши сотрудники находятся в положении или ситуации, которое дает им возможность работать из дому и они хотят работать так всегда — мы это организуем», — пишет Дженнифер Кристи, вице-президент по кадрам компании.

По ее словам, те сотрудники, которые захотят вернуться в офисы, смогут это сделать «с дополнительными мерами предосторожности».

Офисы компании не откроются до сентября этого года. Также в компании предупреждают сотрудников, что до сентября не будет бизнес-поездок и перелетов (с немногими исключениями). Также, до конца 2020 года в компании не планируются ивенты, которые требуют личного присутствия сотрудников.

Другие компании поступают подобным образом, хоть и не так радикально. В Google большинство сотрудников будет работать из дому до конца года. То же самое решение приняли и в Facebook.