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Twitter навсегда разрешил своим сотрудникам работать из дому

Twitter навсегда разрешил своим сотрудникам работать из дому

На время карантина многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Twitter разрешил своим сотрудникам по желанию работать из дому и после карантина. В компании глобально работает около 4000 человек.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

«Последние несколько месяцев доказали, что это (удаленная работа. – Ред.) работает. Так что если наши сотрудники находятся в положении или ситуации, которое дает им возможность работать из дому и они хотят работать так всегда — мы это организуем», — пишет Дженнифер Кристи, вице-президент по кадрам компании.

По ее словам, те сотрудники, которые захотят вернуться в офисы, смогут это сделать «с дополнительными мерами предосторожности».

Офисы компании не откроются до сентября этого года. Также в компании предупреждают сотрудников, что до сентября не будет бизнес-поездок и перелетов (с немногими исключениями). Также, до конца 2020 года в компании не планируются ивенты, которые требуют личного присутствия сотрудников.

Другие компании поступают подобным образом, хоть и не так радикально. В Google большинство сотрудников будет работать из дому до конца года. То же самое решение приняли и в Facebook.

По материалам ain.ua
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