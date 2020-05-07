Задолженность контрагентов, получающих газ на льготных условиях, составила 69,7 млрд грн

По состоянию на 12 мая 2020 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 45,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 196 млн грн (0,4%).

Об этом говорится на сайте Нафтогаза.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 493 млн грн (2%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3,6 млн грн (0,1%) и составляет около 3,6 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 38,2 млрд грн, из них за 2020 г. – 7,2 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 194 млн грн (0,5%).

Самая большая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (8,2 млрд грн), Днепропетровской (7,7 млрд грн), Харьковской (4,6 млрд грн), Луганской (2,1 млрд грн), Одесской (1,6 млрд грн), Запорожской (1,2 млрд грн), Львовской (1,2 млрд грн) областей, г. Киева (2,4 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,4 млрд грн).

Наибольшая просроченная задолженность:

ТКЭ и ТЭЦ Днепропетровской (1 227 млн ​​грн),

Харьковской (918 млн грн),

Запорожской (660 млн грн),

Одесской (561 млн грн),

Донецкой (473 млн грн),